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Spor

Arsenal ile Atletico Madrid arasınad dev takas!

İngiltere Premier Ligi ekibi Arsenal, Atletico Madrid forması giyen Thomas Partey'i kadrosuna katmak istiyor. Londra ekibi genç orta saha için Lyon'dan transfer ettiği Alexandre Lacazette'i takasta kullanmak istiyor.

19 Nisan 2020 Pazar 18:27 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 18:27
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Birçok İngiltere Premier Lig ekibinin transfer listesinde yer alan Thomas Partey için Arsenal'in çok daha kararlı olduğu belirtiliyor.

The Sun'a göre Arsenal, Mikel Arteta'nın 1 numaralı transfer hedefi Partey için kulübü Atletico Madrid'e Alexander Lacazette'i önermeye hazırlanıyor.

İspanyol ekibinin bilindiği üzere forvet arayışı sürüyor. Devre arasında Cavani transferini bitiremeyen Atletico Madrid, kadrosuna bir golcü katmak istiyor.

Arsenal, 2017 yılında Lacazette'i 53 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'dan transfer etmişti.

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