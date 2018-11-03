Arsenal ile Liverpool 1-1 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısında birçok pozisyonun olduğu ancak golün gelmediği maçta Liverpool, 61. dakikada James Milner'ın golüyle öne geçti. Arsenal'e beraberliği getiren gol ise, 82. dakikada Lacazette ile geldi.

Arsenal'de Mesut Özil, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Arsenal üst üste 7 galibiyetinin ardından üst üste 2. beraberliğini alarak 23 puana yükseldi. Ligde henüz yenilgi almayan Liverpool ise 8 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 27 yaptı.

Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool evinde Fulham'ı konuk edecekken, Arsenal ise evinde Wolverhampton'ı ağırlayacak.