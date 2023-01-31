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Spor

Arsenal, Jorginho'yu kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea'de forma giyen Jorginho'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

AA31 Ocak 2023 Salı 23:38 - Güncelleme:
Arsenal, Jorginho'yu kadrosuna kattı
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Arsenal, Chelsea'de forma giyen İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho'yu kadrosuna kattı.

Arsenal, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'nin boşluğunu doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen İtalyan futbolcuyla 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı, sözleşmede bir yıllık opsiyonun da bulunduğu belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Chelsea ile kontrat süresinin bitimine 6 ay kalan 31 yaşındaki oyuncu için Arsenal, 12 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

2018'de transfer olduğu Chelsea formasıyla 213 maçta 29 kez ağları sarsan İtalyan oyuncu, milli takımda ise 46 maçta 5 gole imza attı.

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