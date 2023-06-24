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Spor

Arsenal, Jurrien Timber ile anlaştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal Ajax2ın yıldız oyuncusu Jurrien Timber ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu gelecek sezon İngiliz ekibinde forma giymeye hazırlanıyor.

24 Haziran 2023 Cumartesi 22:26 - Güncelleme:
Arsenal, Jurrien Timber ile anlaştı
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Gelecek sezon geniş rotasyonlu kadro kurmayı planlayan Arsenal, uzun süredir girişimlerde bulunduğu Jurrien Timber transferinde artık sona geldi.

Alman basınında çıkan haberlere göre Arsenal, Ajax'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu Jurrien Timber ile prensip anlaşmasına vardı.

İngiliz ekibinin, Hollanda Ligi takımı Ajax'a Timber için 38 milyon euro bonservis ödeyeceği konuşuluyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in bu transferi önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ajax formasıyla bu sezon 47 karşılaşmaya çıkan Timber, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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