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Spor

Arsenal, Kai Havertz transferinde mutlu sona çok yakın

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea forması giyen 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Kai Havertz transferinde son aşamaya geldi.

18 Haziran 2023 Pazar 16:13 - Güncelleme:
Arsenal, Kai Havertz transferinde mutlu sona çok yakın
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Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Arsenal'de transfer çalışmaları sürüyor.

SON AŞAMAYA GELDİ

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, yıldız oyuncunun transferinde son aşamaya geldi.

Habere göre Alman oyuncunun Arsenal'e transfer olmaya sıcak baktığı ve kişisel şartların neredeyse kabul edildiği aktarıldı.

ARSENAL'İN TEKLİFİ

Arteta'nın kadrosunda görmek istediği yıldız için Arsenal yönetimi, Londra ekibinin yetkilileriyle transferi bitirmek için kısa süre içinde bir araya gelecek. Arsenal'in Kai Havertz için son teklifinin 87 milyon euro olacağı ifade edildi.

24 yaşındaki Alman yıldız geçen sezon Premier Lig'de 35 maça çıktı ve 7 gol, 1 asist yaptı.

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