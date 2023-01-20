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Spor

Arsenal, Leandro Trossard transferini duyurdu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Brighton'da forma giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

20 Ocak 2023 Cuma 18:56 - Güncelleme:
Arsenal, Leandro Trossard transferini duyurdu
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Arsenal, ara transfer döneminde kadrosuna Leandro Trossard'ı kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu için Brighton ile anlaşma sağladığı ve oyuncuyla uzun süreli bir kontrat imzalandığı aktarıldı.

Arsenal, ayrıca Trossard için gerekli tüm belgelerin hazırlandığını ve pazar günkü Manchester United karşılaşmasına yetişmesinin beklendiğini duyurdu.

Öte yandan Arsenal'in 28 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Leandro Trossard, bu sezon Brighton formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 7 gol, 3 asistle skora etki etti.

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