Arsenal, Mason Mount'u takipte

Premier Lig'de kötü sezon geçiren Chelsea'nin yıldız futbolcusu Mason Mount için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal, Chelsea forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyu takibe aldı.

Kadrosuna kalitesini kanıtlanmış bir orta saha transfer etmek isteyen Arsenal, West Ham kaptanı Declan Rice'ı da listesine aldı. Hem Mount hem de Rice için Arsenal'in yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcayacağı ifade edildi.

Mason Mount'un Liverpool, Newcastle ve Manchester United'ın da listesinde yer aldığı aktarıldı.

24 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi 2024 yılında sına erecek. Başarılı oyuncu Chelsea ile 195 maça çıktı ve 33 gol, 37 asist yaptı.