İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2023 Cuma / 1 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4185
  • EURO
    21,3256
  • ALTIN
    1236.76
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Arsenal, Mason Mount'u takipte

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Chelsea'de forma giyen Mason Mount'u kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

21 Nisan 2023 Cuma 16:34 - Güncelleme:
Arsenal, Mason Mount'u takipte
ABONE OL

Premier Lig'de kötü sezon geçiren Chelsea'nin yıldız futbolcusu Mason Mount için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal, Chelsea forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyu takibe aldı.

Kadrosuna kalitesini kanıtlanmış bir orta saha transfer etmek isteyen Arsenal, West Ham kaptanı Declan Rice'ı da listesine aldı. Hem Mount hem de Rice için Arsenal'in yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcayacağı ifade edildi.

Mason Mount'un Liverpool, Newcastle ve Manchester United'ın da listesinde yer aldığı aktarıldı.

24 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile sözleşmesi 2024 yılında sına erecek. Başarılı oyuncu Chelsea ile 195 maça çıktı ve 33 gol, 37 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.