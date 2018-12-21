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Arsenal, Mesut Özil'i kiralık olarak gönderiyor

The Times gazetesi, Arsenal'in Mesut Özil'i kiralık gönderme kararı aldığını manşetine taşıdı.

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Arsenal, Mesut Özil'i kiralık olarak gönderme kararı aldı. İngilizler'in saygın gazetelerinden The Times'ta yer alan haberde; Mesut Özil'in hem taktiksel olarak hem de son dönemdeki performansı nedeniyle Arsenal Menajeri Unai Emery'nin planları arasında yer almadığı ve gönderilme kararı alındığı belirtildi.

Arsenal'in uzun vadeli planları arasında yer almayan Mesut Özil'in ara transfer döneminde kiralık olarak gönderilme kararı alındığı kaydedildi.

"FENERBAHÇE BİR GÜN MUTLAKA OLACAK"

Arsenal ile yeni sözleşme imzalayan ve yıllık maaşı 21.5 milyon Euro olan 30 yaşındaki Mesut Özil'in peşinde Juventus ve Inter gibi İtalyan kulüplerinin de olduğu vurgulandı. Ayrıca, zaman zaman Fenerbahçe ile anılan ve kariyerinde bir gün Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirten Mesut Özil için sarı lacivertli kulübün de temasa geçebileceğnin altı çizildi.

Mesut Özil, bu yılın nisan ayında verdiği bir röportajda, ''Bir çok insan, ailem, arkadaşlarım bana Fenerbahçe hakkında sorular soruyor. Bana sürekli takıma katıl, oraya git diyorlar. Bu şu anda değil ama inşallah bir gün mutlaka olacak'' diyerek sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Bu sezon 11 maçta ilk 11'de forma giyen Mesut Özil'in son olarak Tottenham ile oynanan Lig Kupası maçında kadroya alınmaması dikkat çekmişti.

(Sporx)

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