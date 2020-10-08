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Spor

Arsenal, Mesut Özil'in sözleşmesini feshediyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan Mesut Özil'in Ada macerası sona ermek üzere. İngiliz kulüp oyuncunun sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı.

08 Ekim 2020 Perşembe 19:43 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 19:43
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İngiliz basınından The Sun'ın haberi göre, Arsenal'de son olarak Avrupa Ligi kadrosuna alınmayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi için görüşmelere başlandığı kaydedildi.

MLS İDDİASI

ABD'de transfer penceresinin 29 Ekim tarihine kadar açık olduğu ve bu nedenle sözleşme feshinin ardından MLS'e transferin gerçekleşebileceği de belirtildi.

İngiliz ekibinde 1 yıllık kontratı kalan ve gözden tamamiyle düşen Mesut Özil'in kulübüne senelik 20 milyon euroya yakın bir maliyeti bulunuyor.

Bu sezon henüz süre alamayan Mesut Özil, Premier Lig'de toplam 184 maça çıktı ve 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi.

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