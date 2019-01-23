Arsenal, Monchi'yi sportif direktör olarak göreve getirmeyi planlıyor

Arsenal önümüzdeki sezonun planlaması doğrultusunda dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Independent'ta yer alan habere göre Arsenal, Sevilla'da Unai Emery ile birlikte görev yapan Monchi'yi sportif direktör olarak göreve getirmeyi planlıyor.

Haberde Arsenal'in 2014-2016 yılları arasında 3 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ikiliyi bir araya getirmek istediği belirtildi. Monchi'nin Roma'da alınan kötü sonuçlar sonrası baskı altında olduğu ve Arsenal'in teklifine sıcak bakabileceği ifade edildi.

Önümüzdeki günlerde Arsenal ve Monchi arasında bir görüşme olacağı vurgulandı.

(Güneş)