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Spor

Arsenal, Myles Lewis-Skelly ile yeni sözleşme imzaladı

İngiliz ekibi Arsenal, altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç futbolcu Myles Lewis-Skelly ile yeni sözleşme imzaladı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
Arsenal, Myles Lewis-Skelly ile yeni sözleşme imzaladı
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Premier Lig takımlarından Arsenal, kendi altyapısından yetişen Myles Lewis-Skelly ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

2030 YILINA KADAR ARSENAL'DE

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki genç futbolcuyla 2030 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalandı. Bu sezon ilk kez A takımda forma şansı bulan Lewis-Skelly, sol bek mevkiinde görev yapıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 42 maçta forma giyen 18 yaşındaki genç yıldız, 1 gol ve 3 asist kaydetti. İngiliz sol bek, 3 kez İngiltere Milli Takımı forması da giydi ve bu maçlarda 1 gol attı.

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