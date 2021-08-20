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Spor

Arsenal Odegaard'ın bonservisini aldı

Arsenal, Real Madrid'den kiraladığı Norveçli futbolcu Odegaard'ın bonservisini 30 milyon sterlin karşılığında İspanyol kulübünden aldı.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 11:12 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:12
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ı kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon ocak ayında İspanyol temsilcisi Real Madrid'den kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için kulübüyle anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada transfere ilişkin detaylara yer verilmezken, Arsenal'ın kasasından 30 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

8 numaralı formayı giyecek Odegaard, İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda 20 maça çıktı ve 2 gol attı.

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