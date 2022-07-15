Arsenal, Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal, Gabriel Jesus'un ardından Manchester City'den ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Arsenal, Manchester City'nin takımdan ayrılmasına izin verdiği 25 yaşındaki Ukraynalı sol bek Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmaya yakın.

Haberde; Arsenal'in, Zinchenko için Manchester City'e 41 milyon euro önerdiği ve Manchester ekibinin bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Londra ekibinin Manchester City ile olan prosedürleri tamamladıktan sonra Ukraynalı oyuncu ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

YERİNE CUCURELLA GELİYOR

Manchester City'nin bu transfere, teknik direktör Pep Guardiola'nın ısrarla istediği Marc Cucurella transferine kaynak yaratmak için sıcak baktığı ifade edilirken, Zinchenko'nun Arsenal'e transferi tamamlanır tamamlanmaz İspanyol oyuncu için Brighton'a teklifte bulunulacağı yazıldı.

Oleksandr Zinchenko, 2016 yılında Rus ekibi Ufa'dan 2 milyon euro karşılığında transfer olduğu Manchester City formasıyla Premier Lig'de çıktığı 76 maçta gol kaydedemezken 7 asist katkısında bulundu.