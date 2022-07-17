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Spor

Arsenal, Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Manchester City'den Oleksandr Zinchenko'yu kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

17 Temmuz 2022 Pazar 00:35 - Güncelleme:
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Arsenal, Manchester City'den bir ismi daha kadrosuna katıyor.

Guardian'da yer alan haberde, Manchester City ve Arsenal'in bonservis bedeli için 30 milyon sterlin karşılığında sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberde, Londra ekibinin Zinchenko ile sözleşme şartlarını önümüzdeki günlerde görüşeceği ve transferin kısa süre içinde tamamlanabileceği ifade edildi.

İKİNCİ TRANSFER OLACAK

Oleksandr Zinchenko transferinin tamamlanmasının ardından Arsenal, bu yaz transfer döneminde Manchester City'den ikinci transferini yapacak. Londra temsilcisi daha önce 45 milyon sterlin karşılığında Gabriel Jesus'u kadrosuna katmıştı.

Manchester City'ye 2016 yazında transfer olan Zinchenko, Manchester ekibiyle 4 Premier Lig, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield ve 1 F.A. Cup şampiyonluğu yaşadı.

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