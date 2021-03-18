Arsenal, Olympiakos karşısında ilk maç skoruyla turladı

18 Mart 2021 Perşembe 23:19 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 23:19

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında İngiltere ekibi Arsenal, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadele, Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Arsenal, mağlup olmasına rağmen ilk maçta aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 51. dakikada El Arabi kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları 19 Mart Cumar günü 15.00'te çekilecek. Çeyrek final maçları ise 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.