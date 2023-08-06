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Spor

Arsenal onay verdi! F.Bahçe, Jorginho için harekete geçti

Transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe, bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı lacivertli ekip 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Jorginho için kulübü Arsenal ile temasa geçti. İngiliz ekibinden olumlu cevap alan Fenerbahçe, oyuncunun menajerine ilk teklifini iletti. İşte detaylar...

Sabah6 Ağustos 2023 Pazar 09:55 - Güncelleme:
Arsenal onay verdi! F.Bahçe, Jorginho için harekete geçti
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Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, gözünü bir dünya yıldızına dikti. Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Jorginho'nun peşine düştü.

Krunic ve Dominguez için istenen bonservis bedellerinin 15 milyon euro'yu buldu. Bunun üzerine yönetimden bazı isimler; "Bu paraları vereceksek bari büyük bir isme yönelelim" dedi. Bu sözler, İtalyan yıldızın listeye girmesindeki en büyük etken oldu. Teknik direktör İsmail Kartal'dan onay alındıktan sonra 31 yaşındaki orta saha için Arsenal'in kapısı çalındı.

TEKLİFE CEVAP BEKLENİYOR

Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine Jorginho'nun şartlarını sordu. Yönetim, Arsenal'den oyuncunun satışı ile ilgili olumlu bir yanıt alınca oyuncunun menajeriyle irtibata geçti ve Jorginho'ya teklif iletildi. Şimdi İtalyan yıldızdan gelecek yanıt bekleniyor.

Tecrübeli futbolcu, Arsenal'in kendisini yeni sezonda kadroda düşünmemesi üzerine gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. İtalyan orta saha, bir hafta içerisinde Fenerbahçe'ye cevabını iletecek.

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerinde şu ana kadar 519 maça çıkan Jorginho, 47 kez gol sevinci yaşadı ve 31 de asist yaptı. Arsenal'ın yanı sıra Verona, Sambonifacese, Napoli ve Chelsea'de forma giydi.

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