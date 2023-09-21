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Spor

Arsenal, PSV Eindhoven'ı dağıttı

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Arsenal, karşı karşıya geldiği PSV Eindhoven'ı 4-0 mağlup etti.

21 Eylül 2023 Perşembe 00:30 - Güncelleme:
Arsenal, PSV Eindhoven'ı dağıttı
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Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Arsenal ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi Arsenal, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'i 4-0'lık skorla mağlup etti.

Arsenal'in gollerini 8. dakikada Bukayo Saka, 20. dakikada Leandro Trossard, 38. dakikada Gabriel Jesus ve 70. dakikada Martin Odegaard kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Arsenal, B Grubu'nda ilk haftayı liderlik koltuğunda kapattı. PSV ise ilk haftayı puansız geçirdi.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda bir sonraki hafta Arsenal, Fransız ekibi Lens'e konuk olacak. PSV Eindhoven, Sevilla'yı ağırlayacak.

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