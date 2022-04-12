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Spor

Arsenal, Ruben Neves'in peşinde

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in Wolverhampton'da forma giyen Ruben Neves'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

12 Nisan 2022 Salı 20:48 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 20:48
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Premier Lig ekiplerinden Arsenal, güçlendirmek istediği orta sahası için hedefini Ruben Neves olarak belirledi.

Sky Sports'un haberine göre; Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Wolverhampton'da forma giyen Portekizli orta saha Ruben Neves'in transferini bizzat yönetimden talep etti. Orta saha arayışlarını Ruben Neves ile sonlandırmak isteyen Arteta'nın, Neves için oldukça istekli olduğu ifade edildi. Wolverhampton'ın ise Portekizli oyuncuyu 60 milyon eurodan aşağı bir bedele satmak istemediği öne sürüldü.

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 31 maça çıkan Ruben Neves, 4 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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