Arsenal, Sterling transferi için beklemede

3 Ekim 2021 Pazar 11:11 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 11:11

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling'i transfer listesinin başına koydu. Londra temsilcisi, Sterling'in City'deki yeni sözleşme görüşmelerini yakından takip ediyor.

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Manchester City ile şu anki anlaşmasının bitmesine 20 ay kalan İngiliz yıldızın, takımında kalış süresini uzatmak için yaptığı görüşmeler geçen yılın sonunda menajerini değiştirmesi nedeniyle sekteye uğramıştı.

GÖRÜŞMELER YAVAŞ İLERLİYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Sterling'in finansal talepleri ve Manchester City Teknik Direktörü Per Guardiola tarafından düzenli olarak ilk 11'de oynatılmaması nedeni görüşmeler yavaş ilerliyor.

HAFTALIK 350 BİN STERLİN İSTİYOR

26 yaşındaki futbolcu şu anda Manchester City'den haftada 300 bin sterlin kazanıyor ve bu fiyatın 350 bin sterline çıkartılmasını talep ederek 4 yıllık yeni sözleşme imzalamak istiyor.

GELECEK YAZ SATILABİLİR

2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sterling ile görüşmelerin olumsuz devam etmesi halinde yıldız futbolcuyu bedavaya kaybetmek istemeyen City yönetiminin, önümüzdeki yaz futbolcuyu satması bekleniyor.

ARTETA'NIN HEDEFİNDE

Arsenal'in hocası Arteta ise Guardiola'nın yardımcısı olduğu dönemde iyi ilişkiler kurduğu eski öğrencisini takımına kazandırmak istiyor. Sterling'in İspanyol hocanın transfer listesinin en başında olduğu öğrenildi.

250 DAKİKADA 1 GOL

Premier Lig'de bu sezon 6 maçta forma giyen Sterling, 250 dakika sahada kalabildi ve 1 gol attı.