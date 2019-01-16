Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih'ten sonra Manchester United'da Cengiz Ünder için devre girdi Roma'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Cengiz Ünder'e Manchester United'ın talip olduğu ortaya çıktı! United'ın bu transferde rakipleri ise Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih...