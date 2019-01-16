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Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih'ten sonra Manchester United'da Cengiz Ünder için devre girdi

Roma'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Cengiz Ünder'e Manchester United'ın talip olduğu ortaya çıktı! United'ın bu transferde rakipleri ise Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih...

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Roma'da 1.5 sezonda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız Cengiz Ünder için Manchester United'ın teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. ESPN'de yer alan habere göre, Cengiz Ünder'in yaz transfer sezonunda Roma'dan ayrılacağı belirtildi.
 
Manchester United'ın Cengiz Ünder için transfer teklifi yapacağı ifade edilen haberde Arsenal, Tottenham ve Bayern Münih'in 'Kırmızı Şeytanlar'a bu transferde rakip olacağı vurgulandı.
 
Milli yıldız Cengiz Ünder bu sezon toplam 24 karşılaşmada forma giyerken 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. (Güneş)

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