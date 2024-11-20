Real Madrid'de mutlu olmadığı belirtilen Arda Güler'in, Carlo Ancelotti yönetiminde düzenli forma şansı bulmasına artık oldukça düşük ihtimal veriliyor.

19 yaşındaki futbolcu, İtalyan hocanın planları arasında yer almayınca Avrupa'nın diğer devlerini peşine taktı.

Son olarak İspanyol basınından Sport45'te yer alan haberde, Arda Güler için Arsenal'in devreye girebileceği iddia edildi.

Tıpkı Real Madrid'de süre bulamayan Martin Odegaard'ı renklerine bağlayarak bir dünya yıldızına dönüştüren İngiliz ekibi, Arda Güler'i de fırsat olarak görüyor. Arsenal, 2021 Ocak'ta kiralık olarak Real Madrid'den kadrosuna kattığı Odegaard'ın 2021 yazında 35 milyon euro bedelle bonservisini almıştı. 25 yaşındaki Norveçli yıldız, Arsenal'de kendini buldu ve piyasa değerini 110 milyon euroya kadar çıkarttı.

Real Madrid'in Arda Güler'e karşı tutumu değişmezse Arsenal'in genç yıldız için de devreye gireceği iddia edildi. Arda Güler, Arsenal'e transfer olması durumunda hem düzenli forma şansı bulma imkanı yakalayacak hem de piyasa değerini katlama ihtimali oldukça yükselecek.

İngiliz ekibi, tıpkı Odegaard'da gerçekleştirdiği gibi Arda Güler'in de büyük potansiyel taşıdığını ve kendisinden bir dünya yıldızı yaratılabileceğini düşünüyor.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, adı transfer dedikodularına karışan Arda Güler'in geleceğine dair geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.

Perez bu açıklamasında, "Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok" ifadelerini kullanmıştı.