Arsenal UEFA Avrupa Ligi’nde finalde
Arsenal, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında deplasmanda Valencai ile karşı karşıya geldi.
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk finalist Arsenal oldu. İngiliz ekibi, 3-1 kazandığı ilk maçında rövanşında Valencia’yı deplasmanda 4-2 mağlup etti ve adını finalde yazdırdı.
Arsenal’e galibiyeti getiren golleri Aubameyang (3) ve Lacazette kaydetti.
Ev sahibi Valencia’nın golleri ise Gemeiro’dan geldi.
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