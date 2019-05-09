Arsenal UEFA Avrupa Ligi’nde finalde

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında deplasmanda Valencai ile karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk finalist Arsenal oldu. İngiliz ekibi, 3-1 kazandığı ilk maçında rövanşında Valencia’yı deplasmanda 4-2 mağlup etti ve adını finalde yazdırdı.

Arsenal’e galibiyeti getiren golleri Aubameyang (3) ve Lacazette kaydetti.

Ev sahibi Valencia’nın golleri ise Gemeiro’dan geldi.