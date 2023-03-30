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Spor

Arsenal ve Barcelona, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Roma'yı eleyen Barcelona ve Bayern Münih'i eleyen Arsenal yarı finale adını yazdırdı.

AA30 Mart 2023 Perşembe 00:53 - Güncelleme:
Arsenal ve Barcelona, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Arsenal yarı final yükseldi.

Turnuvanın çeyrek final mücadelesinde iki rövanş karşılaşması oynandı.

İlk maçta İtalyan ekibi Roma'yı 1-0 mağlup eden İspanyol ekibi Barcelona, rövanşta rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek yarı final bileti alan ilk takım olmayı başardı.

Gecenin diğer mücadelesinde ise ilk maçta 1-0 mağlup olan Arsenal, rövanş mücadelesinde sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Sahadan 2-0 galip ayrılan Londra temsilcisi, son dört takım arasında kalmayı başardı.

Çeyrek final rövanşında yarın Wolfsburg-PSG ve Chelsea-Lyon maçları oynanacak.

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