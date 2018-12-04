Arsenal ve Bayern Münih Cengiz Ünder için atağa geçti

Inter maçında attığı muhteşem golle İtalya'da günün adamı olan Cengiz Ünder ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını 'Muhteşem Türk' manşetlerini attığı Roma'nın milli yıldızı için, Dünya devinin harekete geçtiğini yazdı. Arjen Robben'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılığının kesinleştiği belirtilirken, Alman ekibinin Robben'in yerine belirlediği adaylar arasında Cengiz Ünder'in de yer aldığı ifade edildi. Haberde, Cengiz için Arsenal'in ısrarcı olduğu ifade edilirken, Bayern'in, Roma'nın bonservisini 50 milyon euro olarak belirlediği 21 yaşındaki Türk yıldız için Arsenal'le savaşa gireceği ifade edildi.

Bu arada Bayern'den ayrılacak olan Arjen Robben'in muhtemel yeni adresleri arasında Türkiye'nin de yer aldığı dile getirildi. Hollandalı futbolcunun adı transferde bir çok kez Fenerbahçe ile anılmıştı.