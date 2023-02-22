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Spor

Arsenal ve Manchester City, Valentino Livramento'nun peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve Arsenal'in Sputhampton forması giyen Valentino Livramento'ya talip olduğu ileri sürüldü.

22 Şubat 2023 Çarşamba 19:49 - Güncelleme:
Arsenal ve Manchester City, Valentino Livramento'nun peşinde
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Premier Lig'in 2 devi Arsenal ve Manchester City'nin bir transferde daha karşı karşıya geldiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Arsenal ve Manchester City, Southampton forması giyen sağ bek oyuncusu Valentino Livramento ile ilgileniyor.

Haberde 2 dev kulübün genç sağbek oyuncusu için yaz transfer döneminde karşı karşıya geleceği belirtildi.

Arsenal'in ayrıca, Valladolid forması giyen Ivan Fresneda ile de ilgilendiği yazıldı. Londra ekibi, İspanyol oyuncu ile kış transfer döneminde ciddi şekilde ilgilense de Fresneda'nın sezonu İspanya'da tamamlamak istemesinden dolayı transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

Southampton forması giyen Livramento, sakatlığı sebebiyle bu sezon forma giyemedi. 20 yaşındaki yeteneğin güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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