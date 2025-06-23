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  • Arsenal, Viktor Gyökeres için bastırıyor! İsveçli yıldız transferi bekliyor
Spor

Arsenal, Viktor Gyökeres için bastırıyor! İsveçli yıldız transferi bekliyor

Sporting CP formasıyla 52 maçta 54 gol atan Viktor Gyökeres, Arsenal'e transfer olmayı güçlü şekilde istiyor. Manchester United ve Juventus da devrede, ancak İsveçli forvet tercihini netleştirmiş durumda.

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 15:06 - Güncelleme:
Arsenal, Viktor Gyökeres için bastırıyor! İsveçli yıldız transferi bekliyor
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Arsenal, Sporting CP'nin golcü yıldızı Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. İsveçli forvet, Manchester United ve Juventus gibi rakip ilgiye rağmen kariyerine Arsenal'e transfer olmak istediğini yakın çevresine iletti.

Sporting'de gösterdiği dikkat çekici performansla 52 maçta 54 gole imza atan Gyökeres, daha önce İngiltere'de Coventry City ile de 50 maçta 22 gol atmıştı. Premier Lig'e dönüş yapmak isteyen 27 yaşındaki oyuncu, Mikel Arteta'nın yönetiminde şampiyonluk yarışında yer almayı hedefliyor.

Gyökeres'in menajeri, oyuncunun yaklaşık 59 milyon sterline ayrılmasına izin veren bir "centilmenlik anlaşması" bulunduğunu öne sürüyor. Ancak Sporting CP, 80 milyon sterlin civarında bir bonservis talep ediyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Gyökeres, Declan Rice'tan sonra Arsenal tarihindeki en pahalı ikinci transfer olacak.

Portekiz basınına göre forvet, tatilde olmasına rağmen gelişmeleri yakından takip ediyor ve transferin gerçekleşmesi için pencerenin son günlerine kadar beklemeye hazır. Arsenal cephesinden şu anda iletişimin durduğu iddia edilse de oyuncunun kararlılığı sürüyor.

Tüm gözler, Arsenal'in bu yüksek profilli transferi tamamlayıp tamamlayamayacağına çevrilmiş durumda.

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