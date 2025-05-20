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Spor

Arsenal, Viktor Gyokeres için gaza bastı

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren İngiliz ekibi Arsenal, Sporting Lizbon muhteşem bir çıkış yakalayan Viktor Gyokeres için çalışmalarına hız verdi.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 11:04 - Güncelleme:
Arsenal, Viktor Gyokeres için gaza bastı
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Arsenal, Sporting Lizbon forması giyen Viktor Gyokeres'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz ekibi, İsveçli forvete yıllık 9-10 milyon sterlin arasında değişen uzun vadeli bir sözleşme teklif etti. Transferin 55 ila 59 milyon sterlin arasında bir bonservis bedeliyle tamamlanması bekleniyor.

Gyokeres, Sporting'e 2023 yazında Coventry City'den transfer olmuştu ve o zamandan bu yana dikkat çekici bir performans sergiledi. İlk sezonunda 50 maçta 43 gol, 15 asist kaydeden golcü oyuncu, bu sezon da 51 maçta 53 gol, 13 asistle göz kamaştırıyor.

Arsenal teknik ekibi, Gyokeres'in güçlü fiziği, yüksek temposu ve etkili bitiriciliğiyle Premier League'de fark yaratabileceğine inanıyor. Ancak, Manchester United ve Chelsea'nin de oyuncuya ilgi gösterdiği ve özellikle Şampiyonlar Ligi bileti almaları durumunda yarışın kızışabileceği ifade ediliyor.

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