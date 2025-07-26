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Spor

Arsenal, Viktor Gyökeres transferini resmen bitirdi

Premier Lig devi Arsenal, Sporting forması giyen Viktor Gyökeres'i 63,5 milyon avro artı bonuslarla kadrosuna kattı. İsveçli yıldız, geçen sezon 33 maçta 39 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Haber Merkezi26 Temmuz 2025 Cumartesi 19:43 - Güncelleme:
Arsenal, Viktor Gyökeres transferini resmen bitirdi
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Arsenal, uzun süredir gündeminde yer alan Viktor Gyökeres transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki İsveçli forvet, 26 Temmuz'da sağlık kontrollerini geçtikten sonra Londra ekibiyle resmi sözleşme imzaladı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano da anlaşmayı doğruladı. Resmi açıklamanın ise yarın yapılacağı bildirildi.

Arsenal'in Sporting'e bu transfer için 63,5 milyon avro bonservis ödediği, bonuslarla birlikte rakamın 73,5 milyon avroya çıkabileceği bildirildi. Gyökeres, Arsenal'de 14 numaralı formayı giyecek.

Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde 33 maça çıkan Gyökeres, 39 gol atıp 7 asist yaparak olağanüstü bir performansa imza atmıştı.

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