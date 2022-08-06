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Spor

Arsenal yeni sezona 3 puanla başladı

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in açılış maçında deplasmanda konuk olduğu Crystal Palace'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

AA6 Ağustos 2022 Cumartesi 00:26 - Güncelleme:
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Premier Lig'in açılış karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu.

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-0 kazanarak sezonun ilk maçından üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Gabriel Martinelli'nin golüyle öne geçen Arsenal, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skora dengeyi getirmek isteyen Crystal Palace'a müsade etmeyen Arsenal, 85'te Marc Guehi'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a çıkardı ve maçı kazanarak 3 puanı aldı.

Arsenal, bu galibiyetle sezona galibiyetle başlarken Crystal Palace sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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