Arsenal yeni sezona 3 puanla başladı

Premier Lig'in açılış karşılaşmasında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu.

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-0 kazanarak sezonun ilk maçından üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Gabriel Martinelli'nin golüyle öne geçen Arsenal, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skora dengeyi getirmek isteyen Crystal Palace'a müsade etmeyen Arsenal, 85'te Marc Guehi'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a çıkardı ve maçı kazanarak 3 puanı aldı.

Arsenal, bu galibiyetle sezona galibiyetle başlarken Crystal Palace sahadan mağlubiyetle ayrıldı.