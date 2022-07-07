Arsenal, Youri Tielemans'in peşinde

Arsenal, orta saha arayışlarını Leicester City'den Youri Tielemans ile sonlandırmak istiyor.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Manchester United ve Newcastle United'ın da ilgilendiği Belçikalı orta saha oyuncusu Youri Tielemans için Arsenal, Leicester City'e 35 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın ısrarla istediği 25 yaşındaki oyuncuyu orta saha dengesinde eksik parça olarak gördüğü ifade edildi.

Youri Tielemans, geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla çıktığı 50 maçta 7 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.