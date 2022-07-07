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Spor

Arsenal, Youri Tielemans'in peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Leicester City'de forma giyen Youri Tielemans'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

7 Temmuz 2022 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
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Arsenal, orta saha arayışlarını Leicester City'den Youri Tielemans ile sonlandırmak istiyor.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Manchester United ve Newcastle United'ın da ilgilendiği Belçikalı orta saha oyuncusu Youri Tielemans için Arsenal, Leicester City'e 35 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın ısrarla istediği 25 yaşındaki oyuncuyu orta saha dengesinde eksik parça olarak gördüğü ifade edildi.

Youri Tielemans, geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla çıktığı 50 maçta 7 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı.

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