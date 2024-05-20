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Spor

Arsenal'dan forvete iki takviye!

Premier Lig'de şampiyonluğu son haftalarda Manchester City'ye kaptıran Arsenal, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Premier Lig ekibinin, Newcastle United forması giyen Alexander Isak ve Ajax'ta oynayan Brian Brobbey ile ilgilendiği aktarıldı.

20 Mayıs 2024 Pazartesi 21:27 - Güncelleme:
Arsenal'dan forvete iki takviye!
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Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Arsenal, yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı.

The Independent'in haberine göre; Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın isteği doğrultusunda transferde öncelikle hücum hattına yoğunlaşacak.

ARTETA'NIN İSTEDİĞİ İKİ İSİM

Bu doğrultuda Arteta'nın iki oyuncu üzerinde yoğunlaştığı ve bu isimlerin Newcastle United forması giyen Alexander Isak ile Ajax'ta oynayan Brian Brobbey olduğu aktarıldı.

İngiliz devi yetkililerinin kısa süre içerisinde transfer için resmi girişimlere başlayacağı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSLARI

Newcastle United ile bu sezon 40 maça çıkan 24 yaşındaki golcü oyuncu Isak, 25 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

22 yaşındaki Hollandalı golcü Brobbey ise 43 maça çıkarken, 22 gol attı ve 12 asist yaptı.

  • Arsenal transfer
  • Alexander Isak
  • Brian Brobbey

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