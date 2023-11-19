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Spor

Arsenal'dan genç yıldız transferi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Kırmızı beyazlı ekip, 18 yaşındaki İspanyol stoper Yarek Gasiorowski'yi kadrosuna katmak istiyor.

19 Kasım 2023 Pazar 19:46 - Güncelleme:
Arsenal'dan genç yıldız transferi!
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Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, gelecek planlamalarına hızla devam ediyor.

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre; Premier Lig devi Arsenal, Valencia U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki İspanyol stoper Yarek Gasiorowski'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Arsenal'in genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ancak Brexit kısıtlamaları nedeniyle kadrosuna katamadığı belirtilirken, kısıtlamanın bitişiyle birlikte oyuncu için hamlede bulunacağı ifade edildi.

20 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Arsenal'in geçtiğimiz günlerde İspanya genç milli takımı ile Moldova'ya karşı 3 gol birden atan Gasiorowski için kulübüne 20 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olduğu öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Yarek Gasiorowski, bu sezon Valencia U19 ile 9 karşılaşmaya çıkarken bu karşılaşmalarda gol katkısı yapamadı. İspanyol savunmacının 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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