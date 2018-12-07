Arsenald'de Rob Holding 9 ay sahalardan uzak kalacak

Premier Lig’de Arsenal sakatlık şokuyla sarsılıyor. Londra ekibinin Manchester United ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanan Rob Holding’in 9 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Arsenal’in defans oyuncusunun ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Sosyal medya hesaplarından mesaj paylaşan Holding de korkulanın gerçekleştiğini ve takım arkadaşlarının destek olmasına sevindiğini vurguladı.

23 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından takım arkadaşları da destek oldu. Bu sezonu kapatan Rob Holding, gelecek sezonun da ilk haftalarını kaçıracak.