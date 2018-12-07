Arsenald'de Rob Holding 9 ay sahalardan uzak kalacak
Manchester United maçında sakatlanan Arsenal’ın savunmacısı Rob Holding şok haberi aldı. 23 yaşındaki futbolcunun tam 9 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
Premier Lig’de Arsenal sakatlık şokuyla sarsılıyor. Londra ekibinin Manchester United ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanan Rob Holding’in 9 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Arsenal’in defans oyuncusunun ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Sosyal medya hesaplarından mesaj paylaşan Holding de korkulanın gerçekleştiğini ve takım arkadaşlarının destek olmasına sevindiğini vurguladı.
23 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından takım arkadaşları da destek oldu. Bu sezonu kapatan Rob Holding, gelecek sezonun da ilk haftalarını kaçıracak.
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