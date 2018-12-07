Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Arsenald'de Rob Holding 9 ay sahalardan uzak kalacak

Manchester United maçında sakatlanan Arsenal’ın savunmacısı Rob Holding şok haberi aldı. 23 yaşındaki futbolcunun tam 9 ay sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Premier Lig’de Arsenal sakatlık şokuyla sarsılıyor. Londra ekibinin Manchester United ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanan Rob Holding’in 9 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Arsenal’in defans oyuncusunun ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Sosyal medya hesaplarından mesaj paylaşan Holding de korkulanın gerçekleştiğini ve takım arkadaşlarının destek olmasına sevindiğini vurguladı.

23 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından takım arkadaşları da destek oldu. Bu sezonu kapatan Rob Holding, gelecek sezonun da ilk haftalarını kaçıracak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Pearl Harbor Saldırısı - Tarihte bugün 7 Aralık 1941

Pearl Harbor Saldırısı - Tarihte bugün 7 Aralık 1941

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Sporda yılın en iyi fotoğrafları (Reuters)

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA