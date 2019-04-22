Arsenal'de 10 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Dün oynanan C.Palace maçında rakibine evinde 3-2 mağlup olarak hayal kırıklığı yaratan ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini zora sokan Arsenal’de 10 futbolcuyla yolların ayrılması kesinleşirken, Emery’nin baştan bir takım yaratacağı belirtildi. Mesut Özil, Mkhitaryan ve Ramsey’in İngiliz devinden ayrılması hemen hemen belli olurken sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların şu anda kendilerine yeni bir takım baktıkları ifade edildi.

Sezon sonunda tam 10 yıldıza teşekkür etmeye hazırlanan Arsenal’in yollarını ayıracağı futbolcular Süper Lig devlerini de harekete geçirirken özellikle Monreal, Welbeck ve Lichtsteiner’in bonservis probleminin olmaması üç büyükleri heyecanlandırdı.

İşte Arsenal’in lig biter bitmez vedalaşacağı 10 futbolcu…

Mustafi

Monreal (sezon sonunda sözleşmesi bitiyor)

Koscielny

Lichtsteiner (sezon sonunda sözleşmesi bitiyor)

Rob Holding

Jenkinson

Mkhitaryan

Mesut Özil

Elneny

Welbeck (sezon sonunda sözleşmesi bitiyor)