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Arsenal'de 10 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Arsene Wenger ile yollarını ayırarak radikal bir karar alan ve takımın başına Unai Emery’i getiren Arsenal’de sezon sonunda büyük bir değişim yaşanacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Dün oynanan C.Palace maçında rakibine evinde 3-2 mağlup olarak hayal kırıklığı yaratan ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma ihtimalini zora sokan Arsenal’de 10 futbolcuyla yolların ayrılması kesinleşirken, Emery’nin baştan bir takım yaratacağı belirtildi. Mesut Özil, Mkhitaryan ve Ramsey’in İngiliz devinden ayrılması hemen hemen belli olurken sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların şu anda kendilerine yeni bir takım baktıkları ifade edildi.
 
Sezon sonunda tam 10 yıldıza teşekkür etmeye hazırlanan Arsenal’in yollarını ayıracağı futbolcular Süper Lig devlerini de harekete geçirirken özellikle Monreal, Welbeck ve Lichtsteiner’in bonservis probleminin olmaması üç büyükleri heyecanlandırdı.
 
İşte Arsenal’in lig biter bitmez vedalaşacağı 10 futbolcu…
 
Mustafi
Monreal (sezon sonunda sözleşmesi bitiyor)
Koscielny
Lichtsteiner (sezon sonunda sözleşmesi bitiyor)
Rob Holding
Jenkinson
Mkhitaryan
Mesut Özil
Elneny
Welbeck (sezon sonunda sözleşmesi bitiyor)
 

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