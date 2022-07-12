İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2022 Salı / 13 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3584
  • EURO
    17,4577
  • ALTIN
    968.197
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal'de 18 yaş altı takımında teknik direktörlüğe Jack Wilshere getirildi
Spor

Arsenal'de 18 yaş altı takımında teknik direktörlüğe Jack Wilshere getirildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de 18 yaş altı takımında teknik direktörlüğe eski futbolcu Jack Wilshere getirildi.

12 Temmuz 2022 Salı 00:05 - Güncelleme:
ABONE OL

30 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklayan Jack Wilshere, Arsenal'e geri döndü. Premier Lig ekibi, eski İngiliz futbolcunun 18 yaş altı takımının yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada 2008-2018 yılları arasında Arsenal ile 197 maça çıkan Jack Wilshere'in U18 takımının teknik direktörlük görevi ile antrenör olarak ilk deneyimini yaşayacağı belirtildi.

Altyapısından yetiştiği ve uzun yıllar formasını giydiği İngiliz devine antrenör olarak geri dönen Wilshere, şu sözleri dile getirdi: "Bu role sahip olmak büyük bir onur. Bu kulübü sevdiğim bir sır değil. Savunduğumuz şeyi seviyorum ve hayatımın büyük bir kısmı hayatımın en güzel günleri bu akademide geçti. Bu benim için büyük bir fırsat ve ben hazırım. Bu genç oyuncuların gelişmesine, saha içinde ve dışında olabileceklerinin en iyisi olmalarına yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.