Arsenal'de 18 yaş altı takımında teknik direktörlüğe Jack Wilshere getirildi

30 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklayan Jack Wilshere, Arsenal'e geri döndü. Premier Lig ekibi, eski İngiliz futbolcunun 18 yaş altı takımının yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada 2008-2018 yılları arasında Arsenal ile 197 maça çıkan Jack Wilshere'in U18 takımının teknik direktörlük görevi ile antrenör olarak ilk deneyimini yaşayacağı belirtildi.

Altyapısından yetiştiği ve uzun yıllar formasını giydiği İngiliz devine antrenör olarak geri dönen Wilshere, şu sözleri dile getirdi: "Bu role sahip olmak büyük bir onur. Bu kulübü sevdiğim bir sır değil. Savunduğumuz şeyi seviyorum ve hayatımın büyük bir kısmı hayatımın en güzel günleri bu akademide geçti. Bu benim için büyük bir fırsat ve ben hazırım. Bu genç oyuncuların gelişmesine, saha içinde ve dışında olabileceklerinin en iyisi olmalarına yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum."