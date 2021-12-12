Arsenal'de Aubameyang krizi... Kadro dışı bırakıldı

NTVSpor 12 Aralık 2021 Pazar 12:20 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 12:20

Premier Lig'de küllerinden doğma mücadelesi veren Arsenal'da yıldız futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang kadro dışı kaldı.

Arsenal'ın Southampton'ı 3-0 mağlup ettiği maçın kadrosunda yer almayan Aubameyang'ın Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Kulüpten izin alarak yurt dışına giden Aubameyang belirlenen tarihin dışında kulübe döndü. İngiliz ekibinde geleceği tartışılan Gabonlu yıldız izinden geç dönünce Mikel Arteta gözünün yaşına bakmadı.

Arsenal menajeri Mikel Arteta ise maçın ardından Aubameyang'ın durumuyla ilgili, "Maalesef disiplin ihlali nedeniyle... Kulüpte belirlediğimiz pazarlığa açık olmayan bazı şeyler konusunda tutarlı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan İngiliz basınında Aubameyang'ın Arsenal'da kaptanlığının da alınabileceği konuşuluyor.

AUBAMEYANG'IN İLK VUKUATI DEĞİL

Pierre Aubameyang disiplinsiz tavırları nedeniyle ilk kez kadro dışı kalmıyor.

Yıldız futbolcu Borussia Dortmund'da forma giyerken de takım toplantısına katılmamış ve kadro dışı kalmıştı. Gabonlu yıldız aynı dönemde Dortmund'da bir kez daha kadro dışı bırakılmıştı.

Son dönemde performansıyla eleştirilen 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Arsenal formasını Premier Lig'de 14 maçta giyerken 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

Aubameyang, Lig Kupası'nda Arsenal'ın 6-0 kazandığı West Bromwich maçında ise hat-trick yapmıştı. Oyuncunun bu sezon toplam 7 golü bulunuyor.

Aubameyang, Arsenal'dan ayrılacak mı?

Zaman zaman adı transfer iddialarına karışan Aubameyang'ın Londra ekibinde bir buçuk yıllık sözleşmesi daha var. Oyuncunun geleceği ise tartışma konusu.

Arsenal 2020 yazında futbolcunun sözleşmesini uzatmıştı. Aubameyang, 2018'in Ocak ayında Borussia Dortmund'dan 64 milyon euro'luk bonservisle Premier Lig ekibine katılmıştı.