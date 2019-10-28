Arsenal, Premier Lig'in 10'uncu haftasında Crystal Palace karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken mücadeleye damgasını vuran olaysa kaptan Granit Xhaka'nın oyundan çıktığı sırada yaşandı. 61'inci dakikada yerini Bukayo Saka'ya bırakan İsviçreli futbolcu, kendisine tepki gösteren tribünlere karşı elini kulağına götürürken taraftarlara "S**tirin gidin!" dedi.

Topçular'ın menajeri Unai Emery ise maçın ardından düzenlediği basın toplantısında büyük tepki çeken hareketle ilgili sorulara "Xhaka haksızdı. Ancak şu anda sakin olmamız ve onunla konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Tepkisi kesinlikle yanlıştı. Biz buradaki varlığımız, taraftarlarımız sayesindedir. Biz futbolun işçileriyiz ve onlar için oynuyoruz. Dolayısıyla bizi alkışladıklarında da eleştirdiklerinde de onlara karşı saygılı davranmak zorundayız." yanıtını verdi.

Öte yandan Arsenal'ın Fransız golcüsü Alexandre Lacazette ise karşılaşma sonrası teknik direktör Emery'e "Yeter" denilen ve takım arkadaşı Xhaka'ya küfredilen bir Instagram paylaşımını beğenerek bir başka skandala imza attı. Akıllara Galatasaraylı Younes Belhanda'nın Real Madrid maçında oyundan çıktığı sırada yaşananları getiren bu hadisenin ardından Arsenal kulübünün nasıl bir tavır takınacağı büyük merak konusu.