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Spor

Arsenal'de kriz! Mesut Özil ve arkadaşları kabul etmedi

İngiliz basınında yer alan habere göre, Mesut Özil'in de formasını giydiği Arsenal'de, yönetim ile oyuncular maaş indirimi konusunda anlaşamadı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 21:01 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 21:01
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbol camiasını da derinden etkilemeye devam ediyor.

Liglerin ertelenmesiyle birçok gelir kalemini kaybeden ve ekonomik olarak zor günler yaşayan kulüpler, ilk iş olarak futbolcularla maaş indirimi için masaya oturmaya başladı.

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre, Arsenal yönetimi ile futbolcular arasında bir görüşme gerçekleşti.

Topçular, başta yıldız isimler olmak üzere tüm takıma 12 ay boyuncu sürecek ve yüzde 12.5 oranında maaşlarında indirim teklif etti. Sözleşmesi bitecek veya kulübe yeni katılacak oyunculara da benzer bir teklif sunulacağı yazıldı.

Ancak Mesut Özil ve arkadaşları, bu öneriyi kabul etmediler. Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil hem Arsenal'in hem de Premier Lig'in en çok kazanan futbolcuları arasında başı çekiyor.

Arsenal'in önümüzdeki günlerde futbolcularla bir görüşme daha yapması bekleniyor.

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