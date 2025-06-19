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Spor

Arsenal'de rota değişti! Hedef Gyokeres

Premier Lig ekibi Arsenal forvet transferinde hedefi değiştirdi. İngiliz ekibi RB Leipzig'in yıldız forvet Sesko için istediği rakamı fazla buldu ve gündemine Gyokeres'i aldı.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Arsenal'de rota değişti! Hedef Gyokeres
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Premier Lig devi Arsenal, transfer çalışmalarına devam ederken yeni golcüsünü seçti.

Sky Sports'tan Florian Plettenberg'e göre, Topçular RB Leipzig'in yıldız forvet Sesko için istediği 80 milyon-100 milyon avroluk devasa fiyatı karşılamayı reddetti. Premier Lig, oyuncunun temsilcileriyle temas halinde ancak henüz kişisel şartlarda tam olarak anlaşamadı. Kulüp forvet için resmi bir teklif bile sunmadı.

Haberde, Arsenal'in artık odak noktasını Gyokeres'e kaydırabileceği belirtiliyor. İsveçli forvet, Sporting CP'nin bu yaz 60-70 milyon avro civarında bir transfer ücreti karşılığında kulüpten ayrılmasına izin vereceğini umuyor. Ancak Portekiz devleri daha yüksek bir ücret talep edebilir.

Arsenal'in takip edebileceği bir diğer yön, kanattaki seçeneklerini güçlendirmek olabilir. Athletic Bilbao'dan Nico Williams, bir rüya ekleme olarak görülüyor, ancak onu almak ucuz olmayacaktır. İspanyol kulübü, 50 milyon £ (68 milyon $) peşin ödenmesini istiyor ve Williams'ın ücret talepleri, Gunners'ın mevcut maaş çerçevesini ihlal edebilecek önemli zorluklar yaratabilir.

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