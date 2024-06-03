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Spor

Arsenal'de yaparak dökümü! 22 futbolcuyla yollar ayrıldı

Premier Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Arsenal, tam 22 futbolcusuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

3 Haziran 2024 Pazartesi 14:02 - Güncelleme:
Arsenal'de yaparak dökümü! 22 futbolcuyla yollar ayrıldı
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Arsenal tam 22 futbolcusuyla vedalaştı. İngiliz ekibinin teşekkür ettiği isimler arasında Türk kulüplerine de yazılan Mohamed Elneny ve Cedric Soares de yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'de sezonu Manchester City'nin ardından 2. sırada tamamlayan Arsenal, yeni sezonun kadro planlamasına başladı.

ARSENAL'DE 22 AYRILIK

İngiliz ekibi bu bağlamda 22 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Arsenal'in vedalaştığı isimler şöyle:

Mohamed Elneny, Cedric Soares, Mauro Bandeira, Omari Benjamin, Luis Brown, Catalin Cirjan, Noah Cooper, Sabrina D'Angelo, Hanry Davies, Ovie Ejeheri, Taylor Foran, Hubert Graczyk, James Hillson, Henry Jeffcott, Tyreece John-Jules, Alex Kirk, James Lannin-Sweet, Kaylan Marckese, Vivianne Miedema, Arthur Okonkwo, Kamarni Ryan, Kido Taylor-Hart.

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