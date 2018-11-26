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Arsenal'den Cengiz Ünder'e 50 milyon euro

Roma’daki başarısıyla Avrupa’nın devlerini peşine düşüren Cengiz Ünder için Arsenal tarihi bir transferin hazırlığını yapıyor. Topçular, 50 milyon euroluk bir teklifi kasasında hazır bulunduruyor.

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Son dönemde Avrupa’da transfer piyasasının en çok konuşulan ismi olan Cengiz Ünder, bir kez daha gündeme getirildi. İngiltere’de yayın yapan Daily Star Gazetesi’nde yer alan haberde, Cengiz Ünder için Arsenal’in çok istekli olduğu belirtildi.

Arsenal Menajeri Unai Emery’nin araya girdiği ve kadrosunda görmek istediği milli yıldız için 50 milyon euroluk bir teklif hazırlandığı iddia edildi. Son 2 sezondur Roma’da başarısıyla dikkat çeken 21 yaşındaki futbolcu için Roma ile temasların başladığı ifade edildi. Devre arasında olmasa bile gelecek sezonun başında Arsenal’in Cengiz Ünder konusunda somut bir adım atma konusunda kararlı olduğu dile getirildi.

Topçular’ın Roma’yı ikna edebilmesi halinde Cengiz transferi 50 milyon euroya gerçekleşecek. Böylelikle, Türk futbol tarihinde en yüksek bonservise transfer olma rekoru genç futbolcunun eline geçecek.

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