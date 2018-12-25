Arsenal'den Cengiz'e 45 milyon euro

Bayern Münih, Tottenham ve Manchester United’tan sonra Arsenal’in de Cengiz’i transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Mesut Özil’in de oynadığı Kırmızı-Beyazlı- lar bu transfer için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. İtalyan kulübü ise Cengiz’i devre arasında göndermek istemediğini açıklamıştı.