Arsenal'den Cengiz'e 45 milyon euro
ROMA’DA forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Avrupa’nın devleri tarafından paylaşılamıyor.
Bayern Münih, Tottenham ve Manchester United’tan sonra Arsenal’in de Cengiz’i transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Mesut Özil’in de oynadığı Kırmızı-Beyazlı- lar bu transfer için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. İtalyan kulübü ise Cengiz’i devre arasında göndermek istemediğini açıklamıştı.
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