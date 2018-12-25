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Arsenal'den Cengiz'e 45 milyon euro

ROMA’DA forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Avrupa’nın devleri tarafından paylaşılamıyor.

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Bayern Münih, Tottenham ve Manchester United’tan sonra Arsenal’in de Cengiz’i transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Mesut Özil’in de oynadığı Kırmızı-Beyazlı- lar bu transfer için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. İtalyan kulübü ise Cengiz’i devre arasında göndermek istemediğini açıklamıştı.

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