Arsenal'den çılgın geri dönüş!

Premier Lig'de 26. hafta maçında Arsenal ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Mücadelede 2-0 geriye düşen Arsenal, Bournemouth'u 3-2'lik skorla yendi.

Bournemouth'un gollerini 1. dakikada Philip Billing ve 57. dakikada Marcos Senesi kaydetti.

Arsenal'in golleri 62. dakikada Thomas Partey, 70. dakikada Ben White ve 90+8. dakikada Reiss Nelson'dan geldi. 90+8'de gelen galibiyet golünün ardından Arsenal futbolcuları ve taraftarlar inanılmaz bir sevinç yaşadı.

Bu beraberliğin ardından puanını 61 yapan Arsenal, 58 puanlı Manchester City'nin 3 puan önünde haftayı kapattı. Kümede kalma mücadelesi veren Bournemouth da puanını 22'ye çıkardı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Fulham'a konuk olacak. Bournemouth, Liverpool'u ağırlayacak.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları;

Manchester City 2-0 Newcastle United

Chelsea 1-0 Leeds United

Aston Villa 1-0 Crystal Palace

Wolverhampton 1-0 Tottenham

Brighton 4-0 West Ham United