İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2025 Cumartesi / 11 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal'den Konstantinos Karetsas için çılgın rakam
Spor

Arsenal'den Konstantinos Karetsas için çılgın rakam

Transfer çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Genk'te forma giyen Konstantinos Karetsas'ı kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi7 Haziran 2025 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
Arsenal'den Konstantinos Karetsas için çılgın rakam
ABONE OL

Arsenal'in 'Mini Odegaard' olarak adlandırılan Genkli yıldız adayı Karetsas için 38 milyon sterlinlik bir hamleye yaklaştığı bildiriliyor

Yunanistan'da çıkan haberlere göre Arsenal, kanat oyuncusu olarak da oynayabilen hücuma dönük orta saha oyuncusu Karetsas'ı bu yaz 38 milyon sterline (51.6 milyon dolar) varan bir ücret karşılığında kadrosuna katmak için anlaşma sağlamaya 'çok yakın'.

Arsenal kaptanı Odegaard ile karşılaştırılan 17 yaşındaki genç oyuncu, bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde tüm zamanların en pahalı Yunan transferi olacak ve 2019'da 30 milyon sterlin (40,7 milyon dolar) karşılığında Roma'dan Napoli'ye geçen Kostas Manolas'a ait rekoru kıracak.

Haberde, bu sezon Belçika ekibinde 38 maçta üç gol atan Yunan oyuncunun 2025/26 sezonunda Genk'e kiralanacağı ve 2026'dan itibaren Arsenal'de forma giyeceği belirtildi.

Bu yılın başlarında ilk uluslararası deneyimi için Yunanistan'a geçmeden önce altyapı seviyesinde Belçika'da oynayan genç oyuncu, gelecekte Arsenal için izlenmesi gereken bir oyuncu olabilir.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.