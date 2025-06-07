Arsenal'den Konstantinos Karetsas için çılgın rakam

Arsenal'in 'Mini Odegaard' olarak adlandırılan Genkli yıldız adayı Karetsas için 38 milyon sterlinlik bir hamleye yaklaştığı bildiriliyor

Yunanistan'da çıkan haberlere göre Arsenal, kanat oyuncusu olarak da oynayabilen hücuma dönük orta saha oyuncusu Karetsas'ı bu yaz 38 milyon sterline (51.6 milyon dolar) varan bir ücret karşılığında kadrosuna katmak için anlaşma sağlamaya 'çok yakın'.

Arsenal kaptanı Odegaard ile karşılaştırılan 17 yaşındaki genç oyuncu, bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde tüm zamanların en pahalı Yunan transferi olacak ve 2019'da 30 milyon sterlin (40,7 milyon dolar) karşılığında Roma'dan Napoli'ye geçen Kostas Manolas'a ait rekoru kıracak.

Haberde, bu sezon Belçika ekibinde 38 maçta üç gol atan Yunan oyuncunun 2025/26 sezonunda Genk'e kiralanacağı ve 2026'dan itibaren Arsenal'de forma giyeceği belirtildi.

Bu yılın başlarında ilk uluslararası deneyimi için Yunanistan'a geçmeden önce altyapı seviyesinde Belçika'da oynayan genç oyuncu, gelecekte Arsenal için izlenmesi gereken bir oyuncu olabilir.