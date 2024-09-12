Arsenal'den Mikel Arteta'ya 3 yıllık yeni sözleşme

Premier Lig'de sezonun en güçlü şampiyonluk adaylarından Arsenal, Mikel Arteta ile yola devam ediyor.

Athletic'te yer alan haberde Kuzey Londra ekibinin Arteta'nın sözleşmesini 2027'ye kadar uzatacağı belirtildi.

Arteta, 2019'da Unai Emery'nin yerine göreve gelmişti.

ARTETA YÖNETİMİNDE ARSENAL

Manchester City'de Pep Guardiola'nın ekibinde yer alan ve 2019/20 sezonunda ayrılıp Arsenal'la anlaşan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, İspanyol çalıştırıcı yönemindeki 4. sezona başladı.

2019/20 sezonun ortasında takımı devralan Arteta'yla Arsenal o sezon 8. oldu. Ertesi sezonu da ayrını sırada tamamlayan Londra ekibi, 2021/22'de 5., son iki sezonda ise Manchester City'nin ardından ikinci sırada ligi tamamladı.

Arteta'yla Arsenal, F.A. Cup ve Community Shield (2) şampiyonlukları yaşadı.