Arsenal'den Napoli'ye geçit yok
Arsenal UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında kendi sahasında Napoli’yi konuk etti.
İngiliz ekibi Arsenal, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında Napoli’yi 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
Arsenal’e galibiyeti getiren golleri kaptan Ramsey ve Koulibaly(k.k) kaydetti.
Arsenal ile Napoli arasındaki rövanç mücadelesi 18 Nisan'da İtalya'da oynanacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.