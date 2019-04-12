Arsenal'den Napoli'ye geçit yok

İngiliz ekibi Arsenal, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında Napoli’yi 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

Arsenal’e galibiyeti getiren golleri kaptan Ramsey ve Koulibaly(k.k) kaydetti.

Arsenal ile Napoli arasındaki rövanç mücadelesi 18 Nisan'da İtalya'da oynanacak.