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Arsenal'den Napoli'ye geçit yok

Arsenal UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında kendi sahasında Napoli’yi konuk etti.

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İngiliz ekibi Arsenal, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında Napoli’yi 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

Arsenal’e galibiyeti getiren golleri kaptan Ramsey ve Koulibaly(k.k) kaydetti.

Arsenal ile Napoli arasındaki rövanç mücadelesi 18 Nisan'da İtalya'da oynanacak.

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