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Spor

Arsenal'den örnek karar

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, maçların oynanmamasına rağmen maç günleri çalışan geçici işçilerin maaşlarını ödeyecek.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 17:12 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 17:12
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Londra ekibinden yapılan açıklamada, normal çalışanlarının yanı sıra, sadece maç günlerinde çalışan işçilerin ödemelerinin karşılaşmalar yapılmamasına rağmen mayıs ayı sonuna kadar ödeneceği duyuruldu.

Mayıs ayı sonrasında ise Premier Lig'in devam etmesi durumunda maç günü çalışanların ödemelerinin tekrar yapılacağı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve mayıs ayında devam etmesi planlanan Premier Lig'in, daha sonra mayıs ayında başlamayacağı, güvenli ve uygun şartların oluşmasının bekleneceği açıklanmıştı.

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