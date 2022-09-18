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Spor

Arsenal'den rekor!

Arsenal'in 15 yaşındaki futbolcusu Ethan Nwaneri, Brentford maçının 90. dakikasında oyuna girerek, Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu oldu.

AA18 Eylül 2022 Pazar 16:51 - Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig takımı Arsenal forması giyen 15 yaşındaki Ethan Nwaneri, Brentford'u 3-0 yendikleri maçta oynayarak Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu oldu.

15 yıl 181 günlükken forma giyen orta saha oyuncusu, daha önce 16 yaş 30 gün ile Liverpool orta saha oyuncusu Harvey Elliott tarafından tutulan rekoru Brentford maçının uzatma dakikalarında oyuna girerek kırdı.

Arsenal, deplasmanda Brentford'u 17. dakikada William Saliba, 28 dakikada Gabriel Jesus ve 49. dakikada Fabio Vieira'nın golleriyle 3-0 yendi.

Premier Lig'in 7. haftası sonunda 18 puanı bulunan Arsenal'ı, 17'er puanlı Manchester City ve Tottenham izledi.

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