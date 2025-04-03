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Spor

Arsenal'den sakatlık açıklaması

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fulham ile oynanılan maçta sakatlanan Gabriel Magalhaes'in sezonu kapattığını açıkladı.

Haber Merkezi3 Nisan 2025 Perşembe 18:36 - Güncelleme:
Arsenal'den sakatlık açıklaması
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Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Arsenal'de, Gabriel Magalhaes'in sezonu kapattığı açıklandı.

Arsenal'in salı günü Fulham'ı konuk ettiği maçta 16. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Magalhaes için kulüpten açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun hamstring sakatlığı yaşadığı ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağı bildirildi.

27 yaşındaki futbolcunun gelecek sezonun başlangıcına hazır olmasının hedeflendiğini açıklayan kulüp, ameliyatın hemen ardından iyileşme ve rehabilitasyon programına başlanacağını duyurdu.

Öte yandan kulüpteki herkesin, Gabriel'in en kısa sürede tam sağlığına kavuşması için onu desteklemeye odaklandığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Magalhaes, bu sezon Arsenal forması ile çıktığı 42 resmi maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

  • Gabriel Magalhaes
  • Arsenal
  • Sakatlık
  • Sezon Sonu

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