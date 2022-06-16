Arsenal'den Victor Osimhen hamlesi

İtalya Serie A'da Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Osimhen, geride bıraktığımız sezonda gösterdiği başarılı performanslar ile üst düzey Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İngiliz devi Arsenal, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmeye hazırlanıyor.

ARSENAL 1 ADIM ÖNDE



Futbolcunun değerinin 100 milyon Euro'yu bulabileceği belirtilirken, bir diğer Premier Lig ekibi Manchester United'ın da bir hamle yapmak istediği ancak Arsenal'in bir adım önde olduğu aktarıldı.

İspanya'dan da oyuncuya yakın ilgi olduğu iddialarının yanı sıra Arsenal'in Osimhen'i ikna etmek için çok iyi bir teklif yapması gerektiği ve bu ayın sonunda transferin noktalanabileceğinin altı çizildi.

İtalyan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon 32 maçta 18 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.