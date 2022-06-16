İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2022 Perşembe / 17 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,301
  • EURO
    18,3297
  • ALTIN
    1029.4
  • BIST100
    2485.36
Spor

Arsenal'den Victor Osimhen hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Napoli'de forma giyen 23 yaşındaki golcü Victor Osimhen'e talip olduğu ve İtalyan ekibiyle görüşmeye hazırlandığı iddia edildi.

16 Haziran 2022 Perşembe 19:18 - Güncelleme:
ABONE OL

İtalya Serie A'da Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Osimhen, geride bıraktığımız sezonda gösterdiği başarılı performanslar ile üst düzey Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre İngiliz devi Arsenal, Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile görüşmeye hazırlanıyor.

ARSENAL 1 ADIM ÖNDE

Futbolcunun değerinin 100 milyon Euro'yu bulabileceği belirtilirken, bir diğer Premier Lig ekibi Manchester United'ın da bir hamle yapmak istediği ancak Arsenal'in bir adım önde olduğu aktarıldı.

İspanya'dan da oyuncuya yakın ilgi olduğu iddialarının yanı sıra Arsenal'in Osimhen'i ikna etmek için çok iyi bir teklif yapması gerektiği ve bu ayın sonunda transferin noktalanabileceğinin altı çizildi.

İtalyan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon 32 maçta 18 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.